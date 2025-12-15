Football-Doku „wie Netflix“ Wie der Oberröblinger Nicholas Fanselow eine NFL-Doku drehte und wegen Cameron Diaz seine Frau kennenlernte
Nicholas Fanselow aus Oberröblingen hat viel zu erzählen. Zum Beispiel wie der in Oberröblingen, einem Ortsteil von Sangerhausen, wohnende American-Football-Experte eine Dokumentation über das Deutschland-Spiel der NFL drehte. Oder wieso er schon mal Hollywood-Star Cameron Diaz auf dem Beifahrersitz hatte und wegen ihr auch seine Frau kennenlernte.
Aktualisiert: 15.12.2025, 21:01
Oberröblingen/mz. - Wer aus den jüngeren Generationen hat sich mal nicht abends aus dem Bett geschlichen, um die letzten spannenden Minuten eines Sportevents von der Treppe oder dem Flur aus auf dem heimischen Familienfernseher mitzuverfolgen?