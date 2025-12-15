Football-Doku „wie Netflix“ Wie der Oberröblinger Nicholas Fanselow eine NFL-Doku drehte und wegen Cameron Diaz seine Frau kennenlernte

Nicholas Fanselow aus Oberröblingen hat viel zu erzählen. Zum Beispiel wie der in Oberröblingen, einem Ortsteil von Sangerhausen, wohnende American-Football-Experte eine Dokumentation über das Deutschland-Spiel der NFL drehte. Oder wieso er schon mal Hollywood-Star Cameron Diaz auf dem Beifahrersitz hatte und wegen ihr auch seine Frau kennenlernte.