  4. Feuerwehreinsatz: Fassade und Dachkonstruktion der Ascherslebener Stadtwerke durch Brand zerstört

Der Brand einer Rankenpflanze an der Fassade der Ascherslebener Stadtwerke hat für großen Schaden gesorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Frank Gehrmann Aktualisiert: 15.12.2025, 21:49
Als die Feuerwehr Aschersleben am Brandort eintraf, hat die Rankenpflanze an der Fassade der Stadtwerke in voller Ausdehnung gebrannt.
Aschersleben/MZ - Zu einem großen Feuerwehreinsatz ist es am Montagabend, gegen 18.45 Uhr, in der Magdeburger Straße in Aschersleben gekommen. An der Fassade der Stadtwerke ist eine Kletterpflanze in voller Ausdehnung in Brand geraten.