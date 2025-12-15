Wie regionale Betriebe und Händler den Weihnachtsbaumverkauf im Altkreis Bitterfeld gestalten und welche Größen und Arten in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen.

Birgit Kleinwort-Voigt und Klaus Voigt suchen einen Weihnachtsbaum auf den Feldern des Pflanzenhofs Priorau aus.

Bitterfeld/Priorau/MZ. - Am Weihnachtsbaum scheiden sich die Geister. Die einen wollen ein hohes, die anderen ein kleines, stämmiges Exemplar. Und die Dritten bevorzugen Kiefern statt Tannen. Doch was geht wirklich gut? Die MZ hat sich bei Baumverkäufern umgehört.