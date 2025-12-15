weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Verkauf von Weihnachtsbäumen: Nordmanntanne prägt den Markt - Warum Händler hunderte Kilometer nach Bitterfeld fahren

Verkauf von Weihnachtsbäumen Nordmanntanne prägt den Markt - Warum Händler hunderte Kilometer nach Bitterfeld fahren

Wie regionale Betriebe und Händler den Weihnachtsbaumverkauf im Altkreis Bitterfeld gestalten und welche Größen und Arten in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen.

Von Thomas Schmidt Aktualisiert: 15.12.2025, 23:16
Birgit Kleinwort-Voigt und Klaus Voigt suchen einen Weihnachtsbaum auf den Feldern des Pflanzenhofs Priorau aus.
Birgit Kleinwort-Voigt und Klaus Voigt suchen einen Weihnachtsbaum auf den Feldern des Pflanzenhofs Priorau aus. (Foto: Thomas Schmidt)

Bitterfeld/Priorau/MZ. - Am Weihnachtsbaum scheiden sich die Geister. Die einen wollen ein hohes, die anderen ein kleines, stämmiges Exemplar. Und die Dritten bevorzugen Kiefern statt Tannen. Doch was geht wirklich gut? Die MZ hat sich bei Baumverkäufern umgehört.