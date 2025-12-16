Ein Toto-Spieler aus dem Saalekreis hat den Ausgang von 13 Fußballspielen richtig getippt. Nun darf er sich über einen Gewinn in Höhe 57.351 Euro freuen.

Merseburg. - Ein Toto-Spieler aus dem Saalekreis war das Glück zum Jahresende hold. Er hat am Wochenende den Ausgang von 13 Fußballspielen richtig vorausgesagt und kann sich daher über 55.785,90 Euro freuen.

"Welche 13 Fußballspiele das sind, legt der Deutschen Lotto- und Toto-Block wöchentlich neu fest", so Lotto-Toto Sachsen-Anhalt zum Verfahren.

Toto-Spieler aus dem Saalekreis tippt Ausgang von Fußballspielen richtig

Zudem kann sich der Tipper noch über weitere Mitgewinne freuen, sodass sich sein Gesamtgewinn auf 57.351 Euro beläuft. "Hier sorgt das Glück für einen besonderen Start in die Weihnachtszeit", gratuliert Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert dem glücklichen Gewinner.

Bereits 51 Lotto-Spieler aus dem Saalekreis konnten sich in diesem Jahr über Gewinne ab 5.000 Euro freuen, teilt das Glücksspielunternehmen mit. Erst am Samstag wurde hier ein Gewinn von rund 425.000 Euro mit einem Sechser im LOTTO 6aus49 erzielt.

Um die Anforderung seines Gewinns braucht sich der Tipper keine Sorgen zu machen. Angaben zufolge hatte er mit Kundenkarte gespielt. Dadurch erhält er demnächst automatisch Post aus dem Lottohaus in Magdeburg.