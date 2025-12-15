Ein Lotto-Spieler aus dem Saalekreis hatte beim Tippen der Zahlen ein glückliches Händchen und beim Samstagslotto "6 aus 49" alle sechs Zahlen richtig. Wie viel Geld er damit gewonnen hat.

Lotto-Gewinn vor Weihnachten! Spieler aus dem Saalekreis hat alle sechs Zahlen richtig

Ein Glückspilz aus dem Saalekreis hat einen "Sechser im Lotto" und damit kurz vor Weihnachten viel Geld gewonnen.

Merseburg. - Das Weihnachtsfest wird für eine Lotto-Spielerin oder einen Lotto-Spieler aus dem Saalekreis besonders versüßt. Die- oder derjenige hat den buchstäblichen "Sechser im Lotto" und somit 424.775,10 Euro gewonnen, teilt Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mit.

Sechs aus 49 Gewinnzahlen (6, 11, 21, 32, 37 und 45) wurden richtig getippt. Die Chance dafür liegt bei rund 1 zu 16 Millionen, so das Unternehmen.

Der Spielschein für die Lotto-Auslosung am Samstag, 13. Dezember, wurde anonym – ohne Kundenkarte – in einer Lotto-Verkaufsstelle im Saalekreis abgegeben. Der Spieleinsatz lag bei 24,15 Euro.

Lesen Sie auch: Jackpot im Saalekreis! Lotto-Spieler gewinnt mit fünf Richtigen eine riesige Summe

Der Gewinn kann ab sofort in einer der 620 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder direkt im Lottohaus Magdeburg eingelöst werden.

Superzahl fehlt für fetten Gewinn: Lotto-Jackpot steigt auf 31 Millionen

Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert freute sich über das regionale Lotto-Glück: "Hier hat das Lottoglück für einen besonderen vorweihnachtlichen Glücksmoment gesorgt. Vielleicht gibt es bei dem Gewinner oder bei der Gewinnerin in diesem Jahr ein Extra-Geschenk zum Fest. Ich wünsche allen Sachsen-Anhaltern eine glückliche Weihnachtszeit."

Auch interessant: Mit vier Euro Einsatz: "Bingo!"-Spieler aus dem Saalekreis knackt den Jackpot

Zum Knacken des millionenschweren Jackpots fehlte bundesweit allen sechs Sechsern im Lotto die richtige Superzahl, die 3, so das Glücksspielunternehmen weiter. Da der Jackpot nicht geknackt wurde, steigt er zur nächsten Ziehung am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025, auf 31 Millionen.