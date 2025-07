Merseburg. – Ein Lotto-Spieler aus dem Saalekreis hat mehr als 100.000 Euro im "Eurojackpot" gewonnen, wie das Glücksspielunternehmen mitteilt.

Demnach hatte der Spieler alle 5 aus 50 Gewinnzahlen (6 - 12 - 13 - 43 - 46) richtig, lediglich die beiden „Eurozahlen“ (Zusatzzahlen) seien nicht korrekt gewesen, heißt es. Das brachte dem Mann eine stattliche Gewinnsumme über 185.000 Euro ein.

Eurojackpot: Lotto-Spieler aus dem Saalekreis kann sich freuen

Die Wahrscheinlichkeit für solch einen Jackpot liege bei eins zu 1,3 Millionen, so Lotto-Toto Sachsen-Anhalt weiter. Mit dem Spieler aus dem Saalekreis hatten in den 19 europäischen Ländern, in denen Eurojackpot gespielt wird, noch sechs weitere Gewinner so viel Glück.

Bereits 25 Lottospieler haben in diesem Jahr im Saalekreis bereits Gewinne ab 5.000 Euro erzielt.