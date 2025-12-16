Die Ausgabe der für die Sammlung nötigen Tüten will Remondis als neuer Auftragnehmer ab Januar zentral erledigen, weil Anderes nicht verlangt war. Welche Alternativen in Sicht sind.

Die Verteilung der Gelben Säcke ist immer noch ein Aufregerthema im Altkreis Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ. - Die angekündigte zentrale Verteilung von Gelben Säcken für Leichtverpackungen im Januar 2026 durch das Abfall-Unternehmen Remondis im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist weiter Gesprächsthema. Remondis hatte sich in einer Ausschreibung des Dualen Systems Deutschland die Entsorgungsaufgaben bis 2029 gesichert und sich im Bieter-Wettbewerb unter anderem gegen die Wolfener Recycling durchgesetzt.