Die neue Milchglastasse des Stadtmarketings Halle ist der Renner auf dem Weihnachtsmarkt am Domplatz: Keine der 2.500 Weihnachtstassen mit dem besonderen Design ist noch verfügbar. Doch Sammler haben noch eine Chance.

Limitierte Glastasse beim „Hüttenzauber“ am Domplatz in Halle vergriffen - Wie man doch noch eine ergattern kann

Vergriffen: Die neue Weihnachtstasse aus Milchglas mit Finni-und-Rudi- sowie Domplatz-Motiv ist vergriffen. Die Stückzahl war auf 2.500 limitiert.

Halle (Saale)/MZ. - Ausverkauft. Restlos. Diese Antwort bekamen in den vergangenen Tagen all diejenigen, die in der Tourist-Info am Marktplatz eine der neuen Milchglastassen mit dem Finni-und-Rudi-Design kaufen wollten. Und auch auf dem Weihnachtsmarkt am Domplatz - dem „Hüttenzauber“ - ist keine einzige Tasse dieser Art mehr verfügbar.