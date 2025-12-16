Begehrt bei Sammlern Limitierte Glastasse beim „Hüttenzauber“ am Domplatz in Halle vergriffen - Wie man doch noch eine ergattern kann
Die neue Milchglastasse des Stadtmarketings Halle ist der Renner auf dem Weihnachtsmarkt am Domplatz: Keine der 2.500 Weihnachtstassen mit dem besonderen Design ist noch verfügbar. Doch Sammler haben noch eine Chance.
16.12.2025, 13:30
Halle (Saale)/MZ. - Ausverkauft. Restlos. Diese Antwort bekamen in den vergangenen Tagen all diejenigen, die in der Tourist-Info am Marktplatz eine der neuen Milchglastassen mit dem Finni-und-Rudi-Design kaufen wollten. Und auch auf dem Weihnachtsmarkt am Domplatz - dem „Hüttenzauber“ - ist keine einzige Tasse dieser Art mehr verfügbar.