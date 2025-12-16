Die DJs Stefan Berger und Jörg Blank beenden ihr Disko-Veranstaltungsformat „Nachtschicht“ im Naumburger Turbinenhaus. Warum sich ausgerechnet die jungen Leute um die 20 immer Schlager wünschten und welches Mickie-Krause-Lied sie nie spielen wollten.

„Schicht im Schacht“ bei Nacht: Was DJ-Duo bei Geburtstags-Party mit der 80-jährigen Christa erlebte

„Nachtschicht“ pur: Technik-Nerd Jörg Blank sorgt für eine geradezu magische Lichtshow. Stefan Berger an den Turntables heizt den Tanzwütigen ein.

Naumburg - Irgendwie schien alles wie immer, als gegen halb, dreiviertel zwei Uhr morgens mit Emmylou Harris’ „Mister Sandman“ der übliche „Rausschmeißer“-Song erklang. Und doch war im Naumburger Turbinenhaus in der Nacht zum vorigen Sonntag alles ganz anders: Denn Stefan Berger und Jörg Blank, die dort seit Mai 2018 alle vier, fünf Wochen zum Disko-Format „Nachtschicht“ eingeladen hatten, gaben mit der 47. Auflage ihren Ausstand – bei Nacht hieß es sozusagen „Schicht im Schacht“.