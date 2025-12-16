Die Diskussion um den Neubau der Sporthalle geht zumindest in der Sitzung von Ortschaftsrat und Bauausschuss ziemlich geräuschlos über die Bühne. Doch das letzte Wort ist nicht gesprochen.

Sporthalle in Bad Kösen: Neubau und Unterricht - ist beides möglich?

Größer, lichtdurchflutet, eingeschossig, multifunktional: So könnte Bad Kösens neue Sporthalle aussehen. Gewollt, aber hier nicht mit visualisiert ist der Kegelbahn-Anbau. Für ihn kann die Stadt keine Fördermittel beantragen.

Naumburg/Bad Kösen. - Wird in Bad Kösen eine neue Sporthalle gebaut? Das Thema hat nach dem Bekanntwerden einer Beschlussvorlage der Stadt für den Naumburger Gemeinderat, wonach die aus den 1960er-Jahren stammende Halle in der Gerstenbergkpromenade abgerissen und ersetzt werden soll (wir berichteten), eine große Öffentlichkeit erfahren und wird kontrovers diskutiert. Bis hin zur Debatte, ob Gelder im Stadtgebiet überhaupt noch gerecht vergeben werden, Bad Kösen nicht längst übervorteilt ist.