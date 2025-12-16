Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz hat mit seinen Partnern zwei weitere Sitzgruppen aufgestellt.

Die Südharzer Ortsbürgermeister Astrid Matschulat und Alexander Fuhrmann sowie Luisa Bleek und Karsten Kühne (v. l. n. r.) von der Verwaltung des Biosphärenreservats bei der Übergabe der neuen Sitzgruppe unterhalb der Schönen Aussicht.

Für all die Wanderer, die auf dem Karstwanderweg im Südharz unterwegs sind, gibt es jetzt zwei weitere Stellen, an denen es sich gut rasten lässt. Unterhalb der Schönen Aussicht und in der Nähe des Roten Steins laden ab sofort zwei neue Wanderstützpunkte zum Verweilen ein. Sie wurden jetzt der Öffentlichkeit übergeben.