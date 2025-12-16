Neue Rastplätze für Naturfreunde im Südharz Neue Wanderstützpunkte am Karstwanderweg – mit Blick zum Kyffhäuser
Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz hat mit seinen Partnern zwei weitere Sitzgruppen aufgestellt.
16.12.2025, 18:15
Für all die Wanderer, die auf dem Karstwanderweg im Südharz unterwegs sind, gibt es jetzt zwei weitere Stellen, an denen es sich gut rasten lässt. Unterhalb der Schönen Aussicht und in der Nähe des Roten Steins laden ab sofort zwei neue Wanderstützpunkte zum Verweilen ein. Sie wurden jetzt der Öffentlichkeit übergeben.