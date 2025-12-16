Geld für die Feuerwehr Besser gewappnet gegen Waldbrände – Harzgerode will 230 Einsatzkräfte mit neuer Bekleidung ausstatten
Der Stadtrat der Stadt Harzgerode beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von fast 200.000 Euro, um noch in diesem Jahr die Anschaffung neuer, für die Waldbrandbekämpfung geeigneter Schutzausrüstungen anschieben zu können.
16.12.2025, 19:42
Harzgerode/MZ. - Die Stadt Harzgerode will ihre Feuerwehrleute besser für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung ausstatten. Alle. Und das idealerweise bis zum Beginn der kommenden Waldbrandsaison.