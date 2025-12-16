weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Auktion: Ungewöhnliches Grundstück mit Antennenmast in Wohlsdorf unterm Hammer

Auktionshaus in Berlin versteigert Fläche in Wohlsdorf. Das hat diese zu bieten.

16.12.2025, 19:34
Ein Grundstück mit Antennenmast steht zur Auktion.
FoTo: Engelbert Pülicher

Wohlsdorf/MZ/KT. - Ein ungewöhnliches Grundstück soll in dieser Woche bei der Deutschen Grundstücksauktionen AG (DGA) unter den Hammer kommen. Die Winter-Auktion findet am heutigen Mittwoch, 17. Dezember, und am Donnerstag, 18. Dezember, in Berlin statt. Nach Angaben der DGA kommen insgesamt 69 Immobilien aus zehn Bundesländern mit einer Mindestgebotssumme von rund 6,4 Millionen Euro zum Aufruf. 17 Auktionsobjekte kommen diesmal aus Sachsen-Anhalt, eines aus dem Bernburger Ortsteil Wohlsdorf.