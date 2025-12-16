Auf der B 183 sind am Dienstagmorgen zwei Sattelzüge frontal zusammengestoßen. Ein Feuer brach aus. Rettungshubschrauber und Feuerwehr im Einsatz. Die Straße ist gesperrt.

Zwei Lkw stoßen auf B183 bei Zörbig frontal zusammen - 28-jähriger Fahrer stirbt an Unfallstelle

Ein Rettungshubschrauber kam bei dem Unfall bei Zörbig zum Einsatz.

Zörbig/MZ. - Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge ist es am Dienstag, 16. Dezember, gegen 7.30 Uhr auf der B 183 zwischen Zörbig und dem Abzweig der L 142 nach Radegast gekommen. Dabei kam ein 28-jähriger Mann ums Leben.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau befuhr nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen ein 40-jähriger Fahrer eines Sattelzugs die B 183 aus Köthen in Richtung A 9. Dabei geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. In Folge der Kollision wurde der 40-jährige Fahrer schwerstverletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Fahrer aus dem entgegenkommenden Sattelzug erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Aus bislang ungeklärter Ursache entzündeten sich vermutlich auslaufende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn, die durch die Feuerwehr gelöscht wurden. Die Ölwehr kam zur Beseitigung der Verunreinigungen zum Einsatz. An den Zugmaschinen beider Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache werden durch den Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt und dauern an.

Die B 183 ist nach dem Unfall wegen Straßenschäden laut Mitteilung der Landkreisverwaltung auf unbestimmte Zeit gesperrt. Umleitungen sind ausgewiesen.