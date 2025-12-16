Am Landgericht in Halle wurden die Verhandlungen im Fall des Messerangriffs in Gerbstedt im Juni dieses Jahres fortgesetzt. Jetzt sprach der leitende Ermittler der Polizei.

Ermittler im Gerbstedter Messerfall: „Mensch, die Frau ist aber tapfer!“

Gerbstedt/Halle/MZ. - „Mensch, die Frau ist aber tapfer!“ Das habe er gedacht, so schildert der leitende Ermittler der Polizei vor Gericht im Fall des Messerangriffs in Gerbstedt, als er das Opfer im Krankenhaus in Aschersleben zur Tat befragt habe.