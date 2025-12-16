Im vergangenen Jahr sind die Danger-Inseln zum Schutzgebiet erklärt worden. UBA-Mitarbeiter Fritz Hertel hat sich von mit einer Expedition aufgemacht, das Areal in der Antarktis zu erforschen. Was er herausfinden will.

Was ein Forscher aus Dessau-Roßlau mit einer Expedition in die Antarktis herausfinden will

UBA-Mitarbeiter Fritz Hertel aus Dessau-Roßlau hat an einer Forschungsexpedition in die Antarktis teilgenommen. Ziel der Reise: Die sieben Danger-Inseln, zusammen etwa 630 Fußballfelder groß

Dessau-Roßlau/MZ. - Ein Team aus Wissenschaftlern war in den vergangenen Wochen im Südpolgebiet unterwegs, um die Danger-Inseln, das erste von Deutschland initiierte Schutzgebiet der Antarktis, zu erforschen. Mit dabei war auch der in Dessau-Roßlau lebende Fritz Hertel.