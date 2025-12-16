weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Spektakulärer Vorschlag im Stadtrat: Rettung des Haushaltes? Saalesparkasse könnte Millionen an die Stadt Halle ausschütten

Spektakulärer Vorschlag im Stadtrat Rettung des Haushaltes? Saalesparkasse könnte Millionen an die Stadt Halle ausschütten

Im Stadtrat wird über einen spektakulären Vorschlag abgestimmt: Sollte die Saalesparkasse jedes Jahr einen Teil ihrer Gewinne an die Stadt abdrücken?

Von Jonas Nayda 16.12.2025, 19:00
Blick auf die Saalesparkasse in der Innenstadt von Halle.
Blick auf die Saalesparkasse in der Innenstadt von Halle. (Archivbild: Silvio Kison)

Halle (Saale)/MZ. - Die finanzielle Situation der Stadt Halle ist ernst. Jedes Jahr wächst der Schuldenberg und ein Ausweg ist nicht in Sicht. Oder vielleicht doch? Die Stadtratsfraktion Volt/Mitbürger hat jetzt einen Vorschlag gemacht, wie die Stadtkasse möglicherweise wieder gefüllt werden könnte. Die Idee: Die Saalesparkasse könnte einen Teil ihrer Gewinne an die Stadt abgeben. Wie realistisch ist das?