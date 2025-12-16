Im Stadtrat wird über einen spektakulären Vorschlag abgestimmt: Sollte die Saalesparkasse jedes Jahr einen Teil ihrer Gewinne an die Stadt abdrücken?

Blick auf die Saalesparkasse in der Innenstadt von Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Die finanzielle Situation der Stadt Halle ist ernst. Jedes Jahr wächst der Schuldenberg und ein Ausweg ist nicht in Sicht. Oder vielleicht doch? Die Stadtratsfraktion Volt/Mitbürger hat jetzt einen Vorschlag gemacht, wie die Stadtkasse möglicherweise wieder gefüllt werden könnte. Die Idee: Die Saalesparkasse könnte einen Teil ihrer Gewinne an die Stadt abgeben. Wie realistisch ist das?