In diesem Jahr gibt es viel Lob für den Zeitzer Weihnachtsmarkt. Gut besucht war er an den Wochenenden auf jeden Fall. Was Gäste sagen und wonach der Veranstalter auf Suche geht.

„Konnte sich sehen lassen“: Viel Lob für Weihnachtsmarkt in Zeitz - welche Wünsche es für 2026 gibt

Zeitz/MZ. - Auf dem Altmarkt in Zeitz wird abgebaut. Der Weihnachtsmarkt schloss am Sonntag seine Pforten. Und an den letzten beiden Tagen kamen noch einmal sehr viele Gäste. Gut gelaunte Gäste, die die Zeit genossen und kaum etwas auszusetzen hatten. „Der Weihnachtsmarkt kann sich sehen lassen“, sagte Karsten Böhme. „Klar, wer was zu meckern sucht, der findet was. Aber wenn man mal objektiv ist: Es gab alles.“ Jetzt sei man so in weihnachtlicher Stimmung, da könnte er glatt noch eine Woche gehen, meinte seine Begleiterin.