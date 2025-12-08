Die Sporthalle in Bad Kösens Gerstenbergkpromenade soll nach Vorstellungen der Stadt mit viel Fördergeld abgerissen und neu errichtet werden.

Neue Sporthalle für Bad Kösen - das ist bis jetzt bekannt

Dreh- und Angelpunkt für den Schul- und Vereinssport: die Turnhalle in der Gerstenbergkpromenade von Bad Kösen. Der Ruf nach Sanierung oder Neubau ist seit Langem groß. Jetzt soll es tatsächlich eine Lösung geben.

Bad Kösen. - Als die Sporthalle in der Bad Kösener Gerstenbergkpromenade Mitte der 1950er-Jahre gebaut wurde, war das eine große Errungenschaft für den Kurort – endlich ein großzügiger Platz für den Schul- und Vereinssport. Im Zuge des sogenannten Nationalen Aufbauwerks entstand das Gebäude maßgeblich in Feierabendarbeit und erfüllt seinen Sinn und Zweck bis heute. Das allerdings mehr schlecht als recht, denn die Halle ist verschlissen, eine Sanierung scheint unwirtschaftlich. Dabei sind die Energie- und Unterhaltungskosten exorbitant, weil der Bau komplett ungedämmt ist. Die Stadt Naumburg gibt sie für 2024 mit 53.000 Euro an. Einzige Lösung: ein Neubau – und den könnte es tatsächlich bald geben.