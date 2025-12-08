Kämpfer fighten in Wittenberg auch in der Weihnachtszeit Keine Spur von besinnlichem Advent in Piesteritz
Piesteritzer Judokas absolvieren noch ein prall gefülltes Wettkampfprogramm.
Piesteritz/MZ. - Von besinnlicher Adventszeit ist bei den Piesteritzer Judokas derzeit nichts zu spüren. Die beiden 16-Jährigen Leonie Jänichen und Joris Tietke wollen beim Luftfahrt Masters in Berlin in der offenen Altersklasse (bis 30 Jahre) ihre Chancen ausloten. Bei beiden sind die Starterlisten international besetzt. Leonie trifft im Best-of-3 auf eine Gegnerin aus Mazedonien. Joris bekommt es mit Herausforderern aus Dänemark und Österreich zu tun.