  4. Wittenberger Handballer vom Pech verfolgt: Piesteritzer Aufholjagd fehlt nur das Happy-End

Mit großem Kampfgeist wird auch der Tabellenzweite aus Bernburg in der Regionalliga im Handball voll gefordert. Punkte gibt es aber nicht. Coswig bleibt in der Verbandsliga vorn.

08.12.2025, 18:01
Der HBC Wittenberg hat sich wieder wurfgewaltig präsentiert.
Wittenberg/MZ. - Es ist verflixt! Erneut hat der SV Grün-Weiß einen Favoriten in der Handball-Regionalliga bis zum Abpfiff voll gefordert. Am Ende nehmen aber die Bernburger die Punkte durch einen 31:29-Sieg aus der Wittenberger Stadthalle am Sonntagabend mit nach Hause. Allerdings bestimmt der Tabellenzweite in der ersten Halbzeit – mitgereist sind etwa 50 Fans – deutlich das Geschehen und baut den Vorsprung kontinuierlich aus. Die Gäste führen zur Pause 14:9.