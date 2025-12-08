Mit großem Kampfgeist wird auch der Tabellenzweite aus Bernburg in der Regionalliga im Handball voll gefordert. Punkte gibt es aber nicht. Coswig bleibt in der Verbandsliga vorn.

Wittenberg/MZ. - Es ist verflixt! Erneut hat der SV Grün-Weiß einen Favoriten in der Handball-Regionalliga bis zum Abpfiff voll gefordert. Am Ende nehmen aber die Bernburger die Punkte durch einen 31:29-Sieg aus der Wittenberger Stadthalle am Sonntagabend mit nach Hause. Allerdings bestimmt der Tabellenzweite in der ersten Halbzeit – mitgereist sind etwa 50 Fans – deutlich das Geschehen und baut den Vorsprung kontinuierlich aus. Die Gäste führen zur Pause 14:9.