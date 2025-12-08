Veranstaltung im Saalekreis Alles ausverkauft: Landsberger Spaßverein veranstaltet beliebte Weihnachtsrevue - wie man sie doch noch sehen kann
Der Landsberger Spaßverein blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das erfolgreichste Veranstaltungsformat kehrt am dritten Advent zurück auf die Bühne. Was so besonders am Weihnachtskrimi ist.
Aktualisiert: 08.12.2025, 18:03
Sietzsch/MZ. - Egal ob Karneval, Frauentag oder Oktoberfest – ohne den Landsberger Spaßverein wäre das Veranstaltungsangebot in der Kommune deutlich ärmer. Seit Jahrzehnten sorgt der Verein mit Herzblut und ehrenamtlichem Engagement dafür, dass in Landsberg und Umgebung gefeiert, gelacht und zusammengefunden wird. Jetzt bereitet sich der Verein auf eines seiner Highlights vor: die Weihnachtsrevue, die es in dieser Art nur dort gibt.