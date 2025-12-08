Der Landsberger Spaßverein blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das erfolgreichste Veranstaltungsformat kehrt am dritten Advent zurück auf die Bühne. Was so besonders am Weihnachtskrimi ist.

Alles ausverkauft: Landsberger Spaßverein veranstaltet beliebte Weihnachtsrevue - wie man sie doch noch sehen kann

Die letzten Vorbereitungen für die Weihnachtsrevue laufen. Gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern wollen Kevin Grönitz (v.l.), René König und Nicola Reinhard-Pillen den Saal in Sietzsch in ein Weihnachtsland verwandeln.

Sietzsch/MZ. - Egal ob Karneval, Frauentag oder Oktoberfest – ohne den Landsberger Spaßverein wäre das Veranstaltungsangebot in der Kommune deutlich ärmer. Seit Jahrzehnten sorgt der Verein mit Herzblut und ehrenamtlichem Engagement dafür, dass in Landsberg und Umgebung gefeiert, gelacht und zusammengefunden wird. Jetzt bereitet sich der Verein auf eines seiner Highlights vor: die Weihnachtsrevue, die es in dieser Art nur dort gibt.