An einem Durchlass zwischen Lodersleben und dem Flugplatz sind so schwere Schäden festgestellt worden, dass der Verkehr nicht mehr darüber rollen darf. Wie viel Zeit frisst die Umleitung?

Landesstraße von Allstedt in Richtung Lodersleben ist ab Donnerstag voll gesperrt

Die Straße zwischen Allstedt und Lodersleben wird bis auf Weiteres gesperrt (Symbolfoto).

Allstedt/MZ. - Pendler, die auf der Landesstraße 219 zwischen Allstedt und Querfurt unterwegs sind, müssen sich auf eine Straßensperrung einrichten. Ab Donnerstag, dem 18. Dezember, wird die Strecke zwischen Allstedt und Lodersleben voll gesperrt. Das hat das Infrastrukturministerium des Landes am Dienstag mitgeteilt.