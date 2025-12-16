Raketen und Batterien vorbestellen und abholen Pyrotechniker eröffnet Feuerwerks-Shop in Dessau - Sogar um Mitternacht hat er geöffnet
In Dessau hat Christian Rosenberg ein Geschäft für Pyrotechnik eröffnet. Nun beginnt für ihn die wichtigste Zeit des Jahres. Wann es geöffnet hat und warum dort auch Karneval-Fans auf ihre Kosten kommen.
Aktualisiert: 16.12.2025, 16:44
Dessau/MZ. - Diskussionen über das Verbot von privaten Feuerwerken erhitzen derzeit wieder die Gemüter. Feuerwerksgegner führen Tier- und Umweltschutzgründe ins Feld, während die Fans von Batterien, Raketen und Böllern auf das Spektakel mit Verweis auf die Tradition nicht verzichten wollen. Der Dessauer Christian Rosenberg winkt bei der Frage nach einem Feuerwerksverbot nur ab.