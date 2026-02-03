weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  4. AfD als Gefahr für Wissenschaftsfreiheit?: Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle: „Wir müssen politisch unabhängig arbeiten können“

AfD als Gefahr für Wissenschaftsfreiheit? Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle: „Wir müssen politisch unabhängig arbeiten können“

Schon jetzt denkt das IWH über Vorkehrungen für den Fall nach, dass die AfD im September die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewinnt, sagt dessen Präsident Reint Gropp. Was würde ein Wahlsieg denn für die Forschung und die Wirtschaft bedeuten? Ein Gespräch.

03.02.2026, 20:00
Er hält unabhängige Forschung für unerlässlich: Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. (Foto: IWH)

Halle (Saale)/MZ. - Der Ökonom und Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) Reint Gropp hat etwa die Milliarden-Subventionen für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg als Fehler bezeichnet. Ihm ist wichtig, der Politik nicht nach dem Mund zu reden. Denny Kleindienst sprach mit ihm über die möglichen Folgen eines AfD-Erfolgs bei der Landtagswahl auf die Wissenschaftsfreiheit und die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt.