Basketball live: SYNTAINICS MBC – Kapfenberg im Europapokal jetzt gratis im Livestream

Weißenfels/DUR – Die Saison läuft bislang rund für den SYNTAINICS MBC im Europapokal. Nach sechs Siegen in Serie in der European North Basketball League (ENBL) kommt es am 3. Februar 2026 zum Duell mit Hefte Helfen Bulls Kapfenberg. Wir zeigen die Partie aus der Stadthalle Weißenfels im Livestream.

SYNTAINICS MBC - Kapfenberg hier im Livestream

Das nächste Heimspiel des MBC findet am 3. Februar 2026 statt. Der Tip-off wurde auf 19.45 Uhr verschoben, da sich die Anreise von Hefte Helfen Bulls Kapfenberg verzögert.

Für alle Fans, die nicht vor Ort sein können, übertragen wir die Partie kostenlos im Livestream. Durch die Begegnung führt unser Sportreporter Torsten Grundmann, unterstützt von Co-Kommentator Tino Stumpf, Landestrainer Thüringen und ehemaliger Nachwuchsleiter des MBC.

Für den SYNTAINICS MBC stehen in der ENBL zunächst acht Partien in der Hauptrunde an, die besten 16 Teams der 26 Teilnehmer qualifizieren sich für die Playoffs. Der MBC ist bereits jetzt sicher dabei.

Gegen Alexela Tallinn (84:57), Fyllingen Lions (107:64), Bristol Flyers (93:76), Valmiera Glass Via (89:69), Donar Groningen (106:104) und Alkar Sinj (69:52) hatte Weißenfels jeweils gewonnen.

So läuft die ENBL für den SYNTAINICS MBC

Aktuell ist der MBC das einzige der 26 Teams im Wettbewerb, das noch unbesiegt ist. Gegner Kapfenberg gewann hingegen lediglich eine seiner sieben Partien. Letzter MBC-Gegner in der Hauptrunde ist dann CSO Voluntari am 11. Februar um 19 Uhr, diese Partie findet auswärts in Rumänien statt.

