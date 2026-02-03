weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Cannabis-Produktion in Eisleben: Zwei Komplizen der illegalen Hanf-Plantage vor Gericht – wie glaubwürdig ist ihre Reue?

Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen
Ein Haupttäter sitzt bereits eine siebenjährige Haftstrafe ab. Nun müssen sich zwei Beteiligte des bandenmäßigen Cannabis-Handels verantworten – und beteuern vor Gericht ihre tief empfundene Reue.

Von Susanne Christmann 03.02.2026, 19:00
In Saal 96 des Landgerichts Halle wird der Fall des bandenmäßigen Handels mit Cannabis in Eisleben verhandelt.
In Saal 96 des Landgerichts Halle wird der Fall des bandenmäßigen Handels mit Cannabis in Eisleben verhandelt. (Foto: Susanne Christmann)

Eisleben/Halle/MZ. - Einer von drei Mitgliedern einer vom Gericht als „Bande“ bezeichneten Gruppe ist schon Ende 2021 vor dem Landgericht in Halle verurteilt worden. Wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Eisleben. Dem gebürtigen Rumänen wurde eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren aufgebrummt.