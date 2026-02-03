Jetzt einschalten
Vorhaben im Burgenlandkreis Kommt der Radweg nach Thüringen?
Die Gemeinde Wetterzeube will in diesem Jahr viel Geld in erschiedene Baumaßnahmen investieren. Größtes Projekt ist dabei der Hochwasserschutz an der Weißen Elster im Hauptort.
03.02.2026, 19:00
Wetterzeube/MZ. - In der Gemeinde Wetterzeube soll in 2026 viel Geld investiert werden. „Erstmal müssen wir noch alles abarbeiten, was im letzten Jahr liegen geblieben ist. Da ging manches, wie die Straßenreparatur in Obersiedel wegen einer Haushaltssperre einfach nicht“, erklärt Bürgermeister Frank Jacob (Die Linke).