Die Gemeinde Wetterzeube will in diesem Jahr viel Geld in erschiedene Baumaßnahmen investieren. Größtes Projekt ist dabei der Hochwasserschutz an der Weißen Elster im Hauptort.

Gibt es in der Zukunft einen neuen Radweg vom Pötewitzer Bahnübergang bis zur Landesgrenze nach Thüringen?

Wetterzeube/MZ. - In der Gemeinde Wetterzeube soll in 2026 viel Geld investiert werden. „Erstmal müssen wir noch alles abarbeiten, was im letzten Jahr liegen geblieben ist. Da ging manches, wie die Straßenreparatur in Obersiedel wegen einer Haushaltssperre einfach nicht“, erklärt Bürgermeister Frank Jacob (Die Linke).