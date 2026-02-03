Drei Fahrzeuge, 60 Senioren, ein voller Erfolg: Der On-Demand-Verkehr der VGS hat zur Weihnachtsfeier im Seegebiet gezeigt, was er kann. Damit künftig noch mehr Bürger das Angebot nutzen, bietet Aseleben nun eine App-Schulung an.

Neue Wege im ÖPNV – und die Bürger in Aseleben sollen sie kennen

So sehen die kleinen Busse aus, die man per App ordern kann.

Aseleben/MZ - Der On-Demand-Verkehr der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) hat im Seegebiet Mansfelder Land bereits seine erste Erfolgsgeschichte geschrieben – und zwar zur Seniorenweihnacht in der Festscheune. Im November organisierte die Gemeinde einen kostenlosen Fahrservice über das neue Angebot. So konnte jeder Senior, der an der Weihnachtsfeier teilnehmen wollte, unabhängig vom Wohnort, bequem nach Röblingen gelangen.

Drei Fahrzeuge waren am 30. November im Dauereinsatz, um rund 60 Seniorinnen und Senioren aus ihren Heimatorten abzuholen und sie am Abend wieder zurückzubringen. Dass dabei alles – von der Organisation bis zur Durchführung – hervorragend funktioniert habe, lobte Seegebietsbürgermeister Martin Blümel (parteilos) in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2025.

Wie funktioniert das Bestellen mit der App?

Nun sei es an der Zeit für neue, private Erfolgsgeschichten der Einwohner im Seegebiet, findet Aselebens Ortsbürgermeister Ralf Leberecht (FBM). Damit diese entstehen können, müssten die Bürger jedoch wissen, wie sie den On-Demand-Verkehr selbst bestellen und wie die mo.pla-App zur Buchung und Bezahlung genutzt wird.

Über die Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz werden im Rahmen des Projekts „MSH_Mobil“ entsprechende Schulungen angeboten, die Schritt für Schritt in die Nutzung der App einführen. Ein nächster Termin ist jetzt in Aseleben geplant – am Donnerstag, 5. Februar, um 18 Uhr im Bürgerhaus in der Eislebener Straße 9a.

„Ich hoffe, viele Bürger nehmen das Angebot wahr“, sagte der Ortsbürgermeister. Denn der On-Demand-Verkehr sei eine wichtige Möglichkeit, gerade für ältere Menschen in Aseleben auch im Alter mobil zu bleiben.