Kostenloser Fahrservice, festliche Stimmung und ein neues Mobilitätsprojekt: Die Seniorenweihnacht in Röblingen wird zum Highlight. Warum die Gemeinde auf On-Demand-Busse setzt und was die Gäste erwartet.

Der Weihnachtsmarkt rund um die Festscheune in Röblingen ist beliebt im Seegebiet Mansfelder Land. Hier ein Foto aus den Vorjahren.

Röblingen/MZ - Wenn am 1. Advent die Röblinger Festscheune ihre Türen öffnet, wird es für viele Seniorinnen und Senioren ein ganz besonderer Tag. Die Seniorenweihnacht ist ein Höhepunkt des Weihnachtsmarktes. Und wie in jedem Jahr sorgt die Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land dafür, dass wirklich alle dabei sein können.