Termine und Programm Weihnachtsmärkte in Mansfeld-Südharz: Wann und wo man Adventsstimmung genießen kann
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Und mit ihr die Zeit der Weihnachtsmärkte. Wo und wann finden sie in diese Jahr in Mansfeld-Südharz statt? Die MZ hat die Termine aus Allstedt, Arnstein, Eisleben, Hettstedt, Gerbstedt, Goldener Aue, Mansfeld, Mansfelder Grund-Helbra, Seegebiet, Sangerhausen und Südharz zusammengetragen.
Aktualisiert: 25.11.2025, 16:06
Sangerhausen/MZ. - Glühwein, Bratwurst oder schnell noch ein Weihnachtsgeschenk - die Weihnachtsmärkte im Landkreis Mansfeld-Südharz öffnen bald ihre Tore, manche allerdings mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Wo und wann sie von Seeburg bis Stolberg stattfinden, lesen Sie hier.