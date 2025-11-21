Termine und Programm Weihnachtsmärkte in Mansfeld-Südharz: Wann und wo man Adventsstimmung genießen kann

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Und mit ihr die Zeit der Weihnachtsmärkte. Wo und wann finden sie in diese Jahr in Mansfeld-Südharz statt? Die MZ hat die Termine aus Allstedt, Arnstein, Eisleben, Hettstedt, Gerbstedt, Goldener Aue, Mansfeld, Mansfelder Grund-Helbra, Seegebiet, Sangerhausen und Südharz zusammengetragen.