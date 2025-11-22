Wenn ab Mitte Januar zwei Brücken saniert werden, droht die Vollsperrung der Naumburger Straße (L 200) den Ort Mertendorf an der Wethau zu teilen. Denn es soll keine Behelfsbrücke geben. Wie die Landesstraßenbaubehörde das begründet und warum die VG Wethautal die Hoffnung noch nicht aufgibt.

Sorge wegen Vollsperrung: Werden Mertendorfer ein Jahr getrennt? Was die Behörde dazu sagt

Im kommenden Jahr wird in Mertendorf diese Brücke über die Wethau saniert, die Straße voll gesperrt.

Mertendorf. - In Mertendorf und umliegenden Orten treibt viele eine große Sorge um: Was passiert, wenn im Januar die Naumburger Straße (L200) voll gesperrt wird? Tatsächlich will die Landesstraßenbaubehörde ab dem 13. Januar die wichtige Verkehrsachse im Wethautal für den Verkehr sperren – und das bis zum 18. Dezember, also ein knappes Jahr.