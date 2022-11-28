Der Weihnachtsmarkt in Weißenfels findet vom 27. November bis zum 21. Dezember 2025 statt. Ein buntes Programm und weihnachtliche Leckereien warten auf die Besucher.

Weihnachtsmarkt in Weißenfels 2025: Alle wichtigen Infos und Termine

Der Weihnachtsmarkt in Weißenfels ist vom 27. November bis 21. Dezember 2025 geöffnet.

Weißenfels/DUR. – In Weißenfels ist zur Adventszeit einiges los. Der Weihnachtsmarkt beginnt am 27. November 2025. Auf die Besucher warten zahlreiche Verkaufsstände mit Geschenken und weihnachtlichen Leckereien.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Weißenfels statt?

Eröffnung: 27. November 2025 um 17 Uhr

Ende: 21. Dezember 2025

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in Weißenfels

Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 19 Uhr

Freitag und Samstag: 11 Uhr bis 20 Uhr

Wo findet der Weißenfelser Weihnachtsmarkt statt?

Der Weihnachtsmarkt in Weißenfels findet auf dem Marktplatz der Stadt statt. Die Adresse lautet: Marktplatz, 06667 Weißenfels.

Weihnachtsmarkt in Weißenfels: Wo kann geparkt werden?

Wer den Weihnachtsmarkt in Weißenfels besuchen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten zum Parken.

Parkplatz Klingenplatz

Parkplatz Am Töpferdamm

Parkhaus "Am Georgenberg"

Leipziger Straße – zwei Behindertenparkplätze

Weißenfelser Weihnachtsmarkt 2025: Programm und Angebote

Weißenfels Oberbürgermeister Martin Papke eröffnet den Weihnachtsmarkt am 27. Dezember um 17 Uhr. Mit von der Partie: Die "Original Schnaudertaler Musikanten" treten auf der Marktbühne auf.

Die Besucher erwartet ein Bühnenprogramm für Groß und Klein. In der Adventszeit performen unter anderem das Duo Marland, Einwandfrey, Felix Veith, Black Bird, Squeezbox Teddy, Björn Martins, Kosaken Ensemble Kasachock und Sängerin Lili.

Für die Kleinsten wird auch einiges geboten. Samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr kommt der Weihnachtsmann vorbei und bringt kleine Gaben mit.

Darüber hinaus wird immer samstags und sonntags – außer am 30. November – um 15 Uhr ein Kinderprogramm präsentiert. Auf die Kleinen warten auch ein Kinderkarussell sowie eine Wichtelwerkstatt, die täglich von 14.30 bis 19 Uhr geöffnet ist.

Auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt gibt es auch eine Eisbahn. Diese hat vom 27. November bis zum 6. Januar für die Besucher geöffnet. Highlight sind die beiden Eisshows am 6. Dezember um 17 und 19 Uhr.

Gäste des Weihnachtsmarkts haben die Möglichkeit, Kunsthandwerk und regionale Produkte zu erwerben. Ein Handwerkerdorf und Märchenhütten warten auch auf die Besucher.

Zur Höfischen Weihnacht am 30. November und zur Marienweihnacht am 14. Dezember sind zudem verkaufsoffene Sonntage geplant.