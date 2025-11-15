Während Weißenfels noch an Schutzmaßnahmen für den Weihnachtsmarkt feilt, werden kleinere Gemeinden konkret. Wie beispielsweise Hohenmölsen vorgeht.

Der Hohenmölsener Weihnachtsmarkt – hier ein Archifoto von einem früheren Auftritt der lokalen Cheerdance-Gruppe – soll in diesem Jahr konsequent gegen etwaige Anschläge geschützt werden.

Weissenfels/MZ. - Die Erinnerungen an den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 sind wieder präsent – wegen des Prozessauftaktes gegen den mutmaßlichen Täter und der Diskussion um das diesjährige Sicherheitskonzept in der Landeshauptstadt. Auch im Burgenlandkreis stehen mehrere Weihnachtsmärkte an, die Kommunen sind aber unterschiedlich weit vorbereitet.