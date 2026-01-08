Die Wettersituation in der Region ist wegen eines Sturmtiefs prekär, die Winterdienste sind deshalb am Freitag ab drei Uhr im Dauereinsatz. Geräumt wird nach Dringlichkeit. Was Behörden verinbart haben.

Schlimmer als viel Schnee und Verwehungen: Blitzeis. Trifft, wie angekündigt, in der Region Regen auf gefrorenen Boden, ist besondere Vorsicht geboten.

Naumburg/Laucha. - Winterglatt sind viele Straßen. Das ist kreuzgefährlich und verhängnisvoll, wie eine 50-jährige Autofahrerin am Mittwochabend zwischen Scheiplitz und Görschen im Wethautal zu spüren bekam. Sie schlitterte im Kurvenbereich von der Straße und überschlug sich. Schwer verletzt musste sie in eine Klinik gebracht, ihr Pkw abgeschleppt werden. Szenarien, die sich hoffentlich nicht so schnell wiederholen, doch die Vorzeichen sind andere, denn mindestens bis Samstagnacht ist eine prekäre Wettersituation mit Starkniederschlägen, Eis und stürmischem Wind angekündigt.