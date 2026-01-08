weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Demonstranten legen Kreisel in Theißen lahm: Pflegekäfte, Handwerker und Bauern demonstrieren: Mahnwache für Frieden

Demonstranten legen Kreisel in Theißen lahm Pflegekäfte, Handwerker und Bauern demonstrieren: Mahnwache für Frieden

Pflegekräfte, Handwerker und Bauern protestieren „Gemeinsam für unsere Zukunft“ und blockieren am Donnerstagnachmittag den Kreisel vor Theißen. Was ihre Beweggründe sind.

Von Yvette Meinhardt 08.01.2026, 19:00
Etwa 30 Demonstranten trafen sich am Donnerstagnachmittag vor Theißen und machten den Kreisel dicht. Landwirte entzündeten ein Mahnfeuer.
Etwa 30 Demonstranten trafen sich am Donnerstagnachmittag vor Theißen und machten den Kreisel dicht. Landwirte entzündeten ein Mahnfeuer. Foto: Yvette Meinhardt

Theissen/MZ. - Zirka 15 Pkw und Kleintransporter trafen sich am Montagnachmittag in Theißen und machten den Kreisel dicht. Zur Feierabendzeit staute sich der Verkehr in Minutenschnelle bis Zeitz. Die Einkäufer vom Globus-Supermarkt suchten Schleichwege, die Polizei sicherte mit sechs Fahrzeugen die Demonstration ab.