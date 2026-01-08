Demonstranten legen Kreisel in Theißen lahm Pflegekäfte, Handwerker und Bauern demonstrieren: Mahnwache für Frieden
Pflegekräfte, Handwerker und Bauern protestieren „Gemeinsam für unsere Zukunft“ und blockieren am Donnerstagnachmittag den Kreisel vor Theißen. Was ihre Beweggründe sind.
08.01.2026, 19:00
Theissen/MZ. - Zirka 15 Pkw und Kleintransporter trafen sich am Montagnachmittag in Theißen und machten den Kreisel dicht. Zur Feierabendzeit staute sich der Verkehr in Minutenschnelle bis Zeitz. Die Einkäufer vom Globus-Supermarkt suchten Schleichwege, die Polizei sicherte mit sechs Fahrzeugen die Demonstration ab.