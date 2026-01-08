Die Gläubiger der insolventen Chemiefirma Domo in Leuna können sich nicht auf eine Zwischenfinanzierung einigen. Das Werk wird abgeschaltet. Dadurch könnten die Anlagen massiv geschädigt werden.

Chemiewerk von Domo in Leuna wird abgestellt - Insolvenzverwalter warnt vor Totalschaden

Im Domo-Werk in Leuna werden spezielle Kunststoffe, etwa für die Autoindustrie, hergestellt. Mehr als 500 Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt.

Leuna/MZ. - Die Situation beim insolventen Chemie-Unternehmen Domo in Leuna (Saalekreis) spitzt sich zu. „Die Produktion muss ab sofort heruntergefahren und in einen Notbetrieb versetzt werden“, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Mittwochabend mit. Eine geplante Zwischenfinanzierung habe sich am Mittwoch zerschlagen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter am Standort.