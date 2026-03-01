Unter Trump ist das transatlantische Verhältnis erkaltet. Doch ohne Windows und andere US-Software geht in vielen Amtsstuben gar nichts. Das sehen die politischen Verantwortlichen zunehmend als Gefahr. Sachsen-Anhalts Digitalminsiterin Lydia Hüskens fordert „digitale Souveränität“. Wie gehen Verwaltungen im Saalekreis damit um?

Abhängig von US-Konzernen: Wie können sich Verwaltungen von Microsoft und Co. lösen?

Ist die massive Abhängigkeit von US-Software wie Microsoftsbetriebssystemen ein Systemfehler in der Verwaltung?

Merseburg/Magdeburg/MZ. - Cybersicherheit ist in öffentlichen Verwaltungen spätestens seit dem Hackerangriff, der das Landratsamt in Anhalt-Bitterfeld zeitweise komplett lahmlegte, als wichtiges Thema angekommen. Dabei geht es nicht allein um die Sorge vor Kriminellen, sondern auch darum, dass (sensible) Daten ungewollt ins Ausland abfließen könnten. Lange Zeit ging der Blick eher gen Osten nach Russland und China. Doch seit in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump das transatlantische Verhältnis massiv bröckelt, ist ein lange akzeptierter Umstand als Problem ins Bewusstsein gerückt: Die massive Abhängigkeit von US-Software und -IT-Infrastruktur.