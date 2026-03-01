Sirko Scheffler erstellt mit seinem Merseburger IT-Unternehmen Brain-SCC Anwendungen wie den digitalen Bauantrag für Kommunen und Länder. Im Interview erklärt er, wie groß aktuell die Abhängigkeit der Verwaltungen von Microsoft und Co. ist und welche Alternativen es gibt.

Digitale Souveränität in Verwaltungen? Arbeitsplätze derzeit fast zu 100 Prozent abhängig von US-Software

Merseburg/MZ. - Wie ist digitale Souveranität für die öffentliche Verwaltung möglich? Damit beschäftigte sich am Freitag der Digitalausschuss des Landtags. Als Experte war Sirko Scheffler, Chef der Merseburger Softwarefirma Brain-SCC geladen.Robert Briestsprach mit ihm über aktuelle Abhängigkeit und Auswege aus diesen.