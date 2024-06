Tschüss Aktenberge: In Dessau-Roßlau wurde die erste Baugenehmigung in Sachsen-Anhalt digital genehmigt. Das hat gleich mehrere Vorteile.

Bisher muss der Bauantrag immer auf Papier abgegeben werden. Jetzt ist es in Sachsen-Anhalt in Dessau-Roßlau und zwei weiteren Landkreisen auch online möglich.

Dessau-Rosslau/MZ. - Durch die Digitalisierung der Verwaltung soll auch das Bauen in Deutschland vereinfacht und vor allem beschleunigt werden. In Dessau-Roßlau wurde jetzt erstmals in Sachsen-Anhalt eine digitale Baugenehmigung durch das Architekturbüro SFK Architekten Partgmbb erwirkt. „In sage und schreibe sieben Wochen haben wir die Genehmigung erhalten“, sagt Geschäftsführer Stefan Frohnsdorf der MZ. Das Architekturbüro plant für das Pharma-Unternehmen Octapharma in der Bauhaus-Stadt die Neugestaltung des Eingangsbereichs im Verwaltungsgebäude.