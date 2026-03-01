Auf der B184 hat es am Freitag, 27. Februar, erneut einen schweren Unfall gegeben. Eine Frau wurde verletzt.

Unfall auf der B184 zwischen Bobbau und Dessau - Autos kollidieren am Abzweig nach Raguhn

Polizei und Rettungsdienst waren auf der B184 im Einsatz.

Raguhn/MZ. - Auf der B184 zwischen Dessau und Bobbau hat es am Freitag, 27. Februar, erneut einen schweren Unfall gegeben. Dieses Mal krachte es gegen 19.40 Uhr im Kreuzungsbereich der L 136 bei Raguhn.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 73-jähriger Fahrer eines BMW die L 136 aus Richtung Thurland in Richtung Raguhn befahren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er eine von links kommende und damit vorfahrtsberechtigte 23-jährige Pkw-Fahrerin. Diese war auf der B 184 aus Richtung Dessau in Richtung Bitterfeld unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 23-jährige Frau klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 73-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von jeweils etwa 10.000 Euro.