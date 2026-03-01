Der Verbandsgemeinderat Unstruttal stimmt dem aktuellen Brandschutzplan zu – doch der offenbart, dass erhebliche Herausforderungen bestehen, gesetzliche Richtlinien zu erfüllen. Vor was VG-Bürgermeisterin Jana Schumann warnt.

VG-Bürgermeisterin Schumann: „Da kommt ein riesengroßes Problem auf uns zu“

Freyburg - Jedes Jahr gab die Verbandsgemeinde (VG) Unstruttal in der Vergangenheit einen mittleren sechsstelligen Betrag für die Feuerwehren zwischen Freyburg und Nebra aus. Für Ausrüstung, Gebäude, Fahrzeuge. „Doch das reicht nicht mehr“, sagt VG-Bürgermeisterin Jana Schumann (CDU).