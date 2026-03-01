weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Brandschutz im Burgenlandkreis: VG-Bürgermeisterin Schumann: „Da kommt ein riesengroßes Problem auf uns zu“

Brandschutz im Burgenlandkreis VG-Bürgermeisterin Schumann: „Da kommt ein riesengroßes Problem auf uns zu“

Der Verbandsgemeinderat Unstruttal stimmt dem aktuellen Brandschutzplan zu – doch der offenbart, dass erhebliche Herausforderungen bestehen, gesetzliche Richtlinien zu erfüllen. Vor was VG-Bürgermeisterin Jana Schumann warnt.

Von Constanze Matthes 01.03.2026, 09:31
Alljährlich gibt die Verbandsgemeinde Unstruttal einen mittleren sechststelligen Betrag für die Feuerwehr aus. Nach Einschätzung von VG-Bürgermeisterin Jana Schumann wird das künftig nicht mehr reichen.
Freyburg - Jedes Jahr gab die Verbandsgemeinde (VG) Unstruttal in der Vergangenheit einen mittleren sechsstelligen Betrag für die Feuerwehren zwischen Freyburg und Nebra aus. Für Ausrüstung, Gebäude, Fahrzeuge. „Doch das reicht nicht mehr“, sagt VG-Bürgermeisterin Jana Schumann (CDU).