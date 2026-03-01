Initiative Queeres Dessau „Wir wollen ein dauerhaftes Angebot schaffen“ - Queere wollen Dessau gestalten
Vergangenes Jahr hat sich die Initiative Queeres Dessau gegründet. Was bereits umgesetzt wurde und welche Pläne die Gruppe für die Zukunft schmiedet.
01.03.2026, 09:00
Dessau/MZ. - Kurz herrscht Verwirrung darüber, wie lang genau es die Initiative Queeres Dessau bereits gibt. Ostern? Oder doch erst Herbst? Auf jeden Fall vor dem Nordfest, habe sie bereits existiert. Ein Blick ins Handy verrät es schließlich: am 18. Juni vergangenen Jahres hat das erste Treffen der Gruppe stattgefunden, sagt Louis-Marvin Sander.