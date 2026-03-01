weather wolkig
  4. Sondervermögen Infrastruktur: 70.000 Euro plus Kopfprämie: So werden 3,5 Millionen Euro im Südlichen Anhalt verteilt

Mehr als 3,5 Millionen Euro bekommt die Stadt Südliches Anhalt aus dem Sondervermögen Infrastruktur. Nun steht fest, welche Ortschaft wieviel Geld bekommen soll. Manche wissen auch schon, wofür sie das Geld ausgeben wollen.

Von Doreen Hoyer 01.03.2026, 09:00
Im Ortsteil Görzig soll das Geld aus dem „Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität“ der Grundschule zugute kommen.
Im Ortsteil Görzig soll das Geld aus dem „Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität“ der Grundschule zugute kommen. (Foto: Ute Nicklisch)

Südliches Anhalt/MZ. - Am Ende ging es ganz schnell: Ohne weitere Diskussion hat der Stadtrat Südliches Anhalt am Mittwochabend einen Verteilschlüssel für das Geld aus dem Sondervermögen Infrastruktur beschlossen. Insgesamt steht der Stadt mit ihren rund 13.000 Einwohnern 5.361.371 Euro aus dem großen Topf zu.