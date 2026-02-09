weather wolkig
Finanzen Altkreis Köthen Kommunen können bis zu elf Millionen Euro ausgeben - Das planen Köthen, Aken und Co. mit dem Sondervermögen

Städte und Gemeinden erhalten ab diesem Jahr Geld aus dem „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“. Was damit geplant ist.

Von Doreen Hoyer Aktualisiert: 09.02.2026, 17:48
Aken und das Osternienburger Land wollen einen Teil des Geldes bereits in diesem Jahr investieren. Symbolbild: IMAGO/WOLFILSER

Aken/Köthen/MZ. - Ein warmer Regen aus Millionen kleinen Tröpfchen: Das „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes beschert den Kommunen im Altkreis Köthen Beträge in sieben- bis achtstelliger Höhe. Es kann ab diesem Jahr ausgegeben werden.