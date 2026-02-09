Finanzen Altkreis Köthen Kommunen können bis zu elf Millionen Euro ausgeben - Das planen Köthen, Aken und Co. mit dem Sondervermögen
Städte und Gemeinden erhalten ab diesem Jahr Geld aus dem „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“. Was damit geplant ist.
Aktualisiert: 09.02.2026, 17:48
Aken/Köthen/MZ. - Ein warmer Regen aus Millionen kleinen Tröpfchen: Das „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes beschert den Kommunen im Altkreis Köthen Beträge in sieben- bis achtstelliger Höhe. Es kann ab diesem Jahr ausgegeben werden.