Neuer Ort, gleiche Magie: Die beliebte „Leseratte“ hat ein stimmungsvolles Winterquartier gefunden – mitten in Quedlinburg. Dort setzt das Harztheater seine traditionsreiche Lesereihe fort und bringt Kindern wieder Geschichten zum Staunen nahe. Jetzt gibt es einen nächsten Termin.

Kinder für Bücher und das Lesen zu begeistern, das möchte die beliebte Veranstaltungsreihe Leseratte, die auch nach der Schließung der Kreisbibliothek in Quedlinburg fortgesetzt wird.

Quedlinburg/MZ. - Sie hat gerade das „schönste Winterquartier gefunden, das man sich vorstellen kann“, wie es Rosmarie Vogtenhuber-Freitag, Dramaturgin und Hausregisseurin Schauspiel am Harztheater, beschreibt. Die Leseratte, das sehr beliebte Format, bei dem Schauspieler des Harztheaters Kindern Bücher vorstellen und das nach Schließung der Kreisbibliothek in Quedlinburg vorübergehend heimatlos geworden ist, wird nach der Premiere im Januar nun am Mittwoch, 25. Februar, nun zum zweiten Mal im derzeitigen Zuhause zu erleben sein.