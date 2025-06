Die „Leseratte“ stellt in der Kinderbibliothek in Quedlinburg Mädchen und Jungen seit vielen Jahren Bücher vor. Wer die Veranstaltungsreihe unterstützt.

In der Kinderbibliothek in Quedlinburg erklären Alva (M.) und Holly (l.) Isabel Jahnsmüller, was auf ihren Bildern zu sehen ist.

Quedlinburg/MZ. - Hollys Arbeit zeigt, wie die „Leseratte“ in der Kinderbibliothek in Quedlinburg vorliest, Alvas ist eine Illustration zu einem „Sherlock von Schlotterfels“-Abenteuer. Die Bilder der beiden Schülerinnen der Freien Ganztagsschule Neinstedt sind ein gemaltes Dankeschön – ebenso wie viele weitere, die in der Neinstedter Schule und der Grundschule Am Heinrichsplatz in Quedlinburg entstanden sind, sowie eine große, an der Neustädter Grundschule erstellte Collage.