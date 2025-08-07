weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt nicht mehr an

EIL
Landtagswahl Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff tritt nicht mehr an

Der dienstälteste Regierungschef in Deutschland beendet seine Polit-Karriere. Warum Haseloff nicht mehr Spitzenkandidat sein will - und wer die CDU nun in den Wahlkampf führen soll.

Von Kai Gauselmann Aktualisiert: 07.08.2025, 12:50
Will nicht mehr: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff wird die CDU nicht in den anstehenden Landtagswahlkampf führen. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Halle/MZ. - Zuletzt hatten Haseloffs pointierte Äußerungen gegen die AfD bundesweit Schlagzeilen produziert - und Spekulationen befeuert, dass der 71-Jährige erneut für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren will. An diesem Donnerstag wird er aber öffentlich verkünden, dass er nicht mehr antritt.