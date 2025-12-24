Interview zum Fest „Ein Halt in all dem Chaos“ - wie der Magdeburger Bischof Gerhard Feige auf Weihnachten schaut
Weihnachten feiern, während anderswo Menschen sterben? Der katholische Bischof Feige erklärt im Interview mit der MZ, welchen Trost er in der Bibel findet – und was er gegen Advents-Kitsch im TV hat.
24.12.2025, 08:00
Magdeburg/MZ - An den Feiertagen werden auch Menschen in die Kirche gehen, die dort selten oder nie zu sehen sind. Im Gespräch mit MZ-Redakteur Hagen Eichler berichtet der katholische Bischof Gerhard Feige, warum eine 2.000 Jahre alte Geschichte für ihn auch heute noch wichtig ist.