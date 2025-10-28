Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige ist überzeugt, dass die Kirche sich einmischen sollte. Wofür genau und was er der AfD vorwirft, erklärte er bei einer Veranstaltung in Halle.

Magdeburger Bischof Feige kritisiert AfD: Wie politisch sollte die Kirche sein?

Bischof Gerhard Feige bei der Veranstaltung am Montag in seiner Geburtsstadt Halle

Halle (Saale)/MZ. - Man kann es als deutliche Kritik an der AfD werten, dass das Bistum Magdeburg auf seiner Homepage jüngst ein Interview veröffentlicht hat, dass der Magdeburger Bischof Gerhard Feige der Kölnischen Rundschau gegeben hat. In dem Interview lässt Feige nämliches kein gutes Haar an der Partei.